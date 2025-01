"Ainda Estou Aqui" reacende debate sobre ditadura e casa do filme atrai visitantes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Uma casa branca em um local tranquilo do bairro da Urca, no Rio de Janeiro, tem atraído um fluxo de visitantes nas últimas semanas.

Eles estão ansiosos para ver a casa mostrada no filme indicado ao Oscar "Ainda Estou Aqui", no qual uma mãe de cinco filhos reconstrói a vida enquanto luta para descobrir a verdade sobre o desaparecimento forçado do marido na década de 1970, durante o regime militar.

"A gente veio aqui fazer uma reverência à família", disse a visitante Daniela Gurgel, enquanto percorria a casa. "Levantar essa história nesse momento é muito importante."