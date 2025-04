Ex-panicat que saiu da igreja diz ser milionária e processou Band

Ela chegou a processar a Band. Em 2019, houve uma audiência de conciliação do caso, em que a emissora não apresentou nenhuma proposta de acordo.

Após sair do "Pânico", Carol virou coach de emagrecimento. Na época, em entrevistas, ela disse que a pressão estética na época em que trabalhava na televisão afetou sua saúde mental: "Eu tinha uma diretora muito brava com essas coisas de corpo. Uma vez ela falou: cartão vermelho, você está com o corpo horrível, gorda, cheia de celulite. E aquilo foi me deixando muito abatida", disse no programa Você Bonita em 2019.

Depois, começou a investir no ramo da educação financeira. Carol teve ajuda do irmão, que já estudava o tema e hoje é seu sócio na venda de cursos. "No começo eu estudava seis, sete horas por dia para me preparar e poder falar", diz em vídeo divulgado em seu Instagram.

Carol diz ter conquistado o primeiro milhão antes dos 30. Em entrevista ao UOL em 2023, ela disse que desde o início da carreira investia entre R$ 300 e R$ 400 mensais em previdência privada. O dinheiro que ganhava como modelo também era guardado, e após sair do "Pânico" passou a diversificar os investimentos.

Hoje, tem 7,5 milhões de seguidores. Além de seu curso com o irmão, ela também ganha dinheiro de parcerias com consultoras de investimentos. Em 2023, ela afirmou ter um patrimônio de mais de R$ 5 milhões.