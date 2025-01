Alec Baldwin processa promotores e funcionários da polícia por caso envolvendo filme "Rust"

Por Andrew Hay

(Reuters) - O ator Alec Baldwin processou promotores e funcionários da polícia do Estado norte-americano do Novo México na quinta-feira, alegando uma acusação "maliciosa" contra ele pelo tiroteio fatal de 2021 contra a cinegrafista Halyna Hutchins no set do filme de faroeste "Rust".

A ação contra o promotor especial Kari Morrissey e outros está entre pelo menos uma dúzia de processos civis movidos pela morte de Hutchins, que chocou Hollywood e provocou apelos para uma revisão da segurança das armas de fogo nos sets de filmagem.