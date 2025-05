Esposa de Arlindo Cruz fala sobre saúde do músico: 'Passando por provação'

A esposa do cantor Arlindo Cruz compartilhou uma atualização sobre o estado de saúde do sambista, que está internado no CTI do Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, devido a uma pneumonia. Sambista, de 66 anos, foi internado na última semana.

O que aconteceu

Apesar do quadro delicado, Babi Cruz tranquilizou os fãs, afirmando que o cantor está reagindo positivamente ao tratamento. "Passando por uma provação muito forte. E definitivamente eu não conheço ninguém tão forte, com tanta vontade de viver como o Arlindo. Porque por muito menos qualquer um de nós não teria aguentado o que ele aguenta", comentou.

A esposa continuou destacando a determinação de Arlindo, afirmando que a força do cantor é algo além da compreensão humana. "O espírito de Arlindo Cruz é de uma força, de uma potência que os meus olhos não conseguem alcançar. Esta determinação é do pai supremo, é de Deus. O Arlindo supera o insuperável. Ele está se recuperando bem, a gente consegue ter melhoras. Vamos continuar com as orações, força, fé e foco na vida. Saúde para todos", declarou a empresária.