Eliezer rebate crítica por ir ao show de Gaga: 'Crentes acham que são Deus'

Eliezer, 35, respondeu seguidores que questionaram sua presença no show de Lady Gaga no sábado, em Copacabana.

O que aconteceu

Algumas pessoas acharam que o evento não seria apropriado para cristãos, e o ex-BBB rebateu. "O que eu estava fazendo? Assistindo ao show. Onde está escrito que se você assiste a um show você deixa de acreditar em Deus?" questionou Eli.

O marido de Viih Tube foi irônico. "Concordo. Lugar de cristão é na sua casa com você ensinando seus mandamentos bíblicos. Depois me manda o endereço. Quero aprender a ser um cristão com você".