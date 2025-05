Enfim, aliadas: Odete Roitman e Maria de Fátima armam golpe em 'Vale Tudo'

Com esse plano em mente, Odete abordará Fátima no apartamento de Solange. Ela questiona a jovem sobre sua relação com a "namorada do Ivan Meireles", ou seja, Raquel Acioli (Taís Araújo).

Maria de Fátima tenta se esquivar, mas é surpreendida pela ricaça. Odete afirma que reconhece a ambição da influenciadora e que está disposta a firmar uma parceria com ela para ajudá-la a ter tudo o que deseja.

Encurralada, Fátima admite ser filha de Raquel. A partir daí, a matriarca da família Roitman propõe que a jovem ajude a separar a mãe de Ivan. Em troca, a vilã promete resolver a situação com Solange e colocar Fátima no caminho para se casar com Afonso.

A princípio, a modelo tenta manter a cautela, mas depois aceita o acordo. Satisfeita, a empresária arremata que a nova aliada conseguirá se casar com o Afonso e que as duas ainda serão grandes amigas".

