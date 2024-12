Timothée Chalamet interpreta jovem Bob Dylan em "Um Completo Desconhecido"

"Um Completo Desconhecido", filme sobre a rápida ascensão de Dylan ao estrelato no início da década de 1960, será finalmente lançado nos cinemas dos Estados Unidos no dia de Natal.

Os problemas deram ao ator de "Duna" mais tempo para pensar em como levar o músico imponente para a telona. Chalamet aprendeu a tocar violão e gaita e trabalhou com um treinador vocal para evoluir de seu canto suave de "Wonka" para a voz nasal e característica de Dylan.

"Foi o máximo que já fiz", disse Chalamet em uma entrevista, comparando a preparação com "a subida de uma colina íngreme".

"Um Completo Desconhecido" narra a chegada de Dylan a Nova York em 1961, aos 19 anos de idade, sua rápida ascensão nos círculos da música folk com canções como "Blowin' in the Wind" e sua virada para o rock elétrico em 1965. O título do filme, "A Complete Unknown" em inglês, foi tirado de uma frase do hit de Dylan "Like a Rolling Stone".

Chalamet disse que mergulhou em todos os vídeos que conseguiu encontrar de Dylan no início dos anos 60, uma época de agitação política e social nos Estados Unidos.

"Há uma quantidade finita de material disponível, especialmente nesse período", declarou Chalamet.