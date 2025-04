Rejeição explode e Enquete UOL aponta favorita à eliminação no BBB 25; veja

O 17º paredão do BBB 25 apresenta uma situação delicada para Delma, que aparece como a principal candidata à eliminação. Segundo a enquete do UOL, ela lidera com folga e deve ser a escolhida para deixar o programa nesta noite. Renata e Guilherme completam o trio na disputa.

O que diz a enquete UOL

Na atualização mais recente da enquete, divulgada às 12h35 (horário de Brasília), Dona Delma aparece com 54,04% dos votos. No levantamento anterior, às 10h36, ela tinha 53,68%, o que indica um leve aumento na rejeição.