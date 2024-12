Hollywood mira Deus e cowboy para ampliar audiência

O mestre do terror moderno de Hollywood Jason Blum, cineasta de "Atividade Paranormal", juntou-se a Lionsgate e a outros investidores para apoiar o The Wonder Project, um estúdio independente que arrecadou mais de 75 milhões de dólares para produzir filmes e séries baseados na fé para a Amazon Prime Video. Sua série sobre um rei bíblico, "House of David", será lançada em fevereiro.

"Há um número enorme de pessoas em todo o país que acham que esse é exatamente o tipo de programação que gostariam de assistir -- especialmente com suas famílias", disse o vice-presidente da Lionsgate, Michael Burns.

A Lionsgate renovou este ano sua parceria com a Kingdom Story Company, a produtora por trás de "Jesus Revolution".

Netflix, por sua vez, fechou um acordo de vários anos com o aclamado cineasta e ator Tyler Perry para produzir filmes baseados na fé para o serviço de streaming.

Alguns executivos disseram à Reuters que o setor reconheceu que está perdendo amplas regiões dos EUA com filmes e séries que são aclamados pela crítica, mas atraem um público restrito.

A disparidade é exemplificada pelo sucesso comercial de "Yellowstone", da Paramount Network, o melodrama familiar de faroeste que conquistou o coração dos Estados Unidos.