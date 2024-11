Produção excessiva de CDs de K-pop atrai críticas enquanto Coreia do Sul sedia conferência sobre resíduos plásticos

"Eu compro vários CDs porque cada versão é embalada de forma diferente -- em particular, as fotos são diferentes", disse.

Essas táticas de marketing das agências de K-pop fizeram com que, na Coreia do Sul, as vendas de álbuns físicos -- que são quase todos CDs -- quase triplicassem em três anos, chegando a mais de 119 milhões em 2023, de acordo com o rastreador de vendas de álbuns sul-coreano Circle Chart.

Esse foi o principal fator por trás de um salto de 13% na receita global de álbuns físicos no ano passado, de acordo com o relatório Global Music da IFPI, um órgão do setor.

A quantidade de plástico usada pelas agências de K-pop aumentou, atingindo cerca de 800 toneladas em 2022, um crescimento de 14 vezes em relação a 2017, de acordo com uma declaração do parlamentar sul-coreano Woo Won-shik, que citou dados do Ministério do Meio Ambiente do país.

A questão das táticas de marketing do K-pop também foi debatida nas reuniões do comitê de meio ambiente e trabalho do Parlamento, mas a prática não mostra sinais de acabar.

As agências de K-pop enfatizam que estão usando materiais reciclados ou ecologicamente corretos e começaram a emitir relatórios de sustentabilidade.