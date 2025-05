'Melhor custo': transei com corretor na pia enquanto visitava apê decorado

Subimos para o quarto andar e José me direcionou aos cômodos da casa. Como eu estava me mudando para uma cidade nova, não me lembro quando a conversa começou a mudar de rumo, mas José começou a me dar várias dicas de restaurantes, bares e baladas que, segundo ele, eram "paradas obrigatórias".

Comecei a reparar nas pernas de José que marcavam na calça jeans apertada que ele usava. Ele era um gato. Moreno, forte, com um piercing discreto no nariz. "Você é solteira?", perguntou ele. Fiquei vermelha ao ser questionada e acenei que sim. "Tô perguntando só pra saber. Esse apartamento é perfeito para solteira", justificou ele.

Saímos do local e José continuou perguntando sobre a minha vida pessoal. Comecei a achar tudo um pouco excitante e também questionei sobre a vida dele. Conversamos sem parar por uns 45 minutos, até que ele interrompeu o nosso bate-papo e perguntou: "Tenho outro apê que gostaria de te mostrar hoje, topa?". Topei, claro. A conversa continuou fluindo e chegamos até o novo local.

Já no segundo imóvel, notei José um pouco mais íntimo comigo. Ao entrar no banheiro, nossas mãos acabaram se esbarrando. Senti minha calcinha formigar de tesão com o toque e a coragem tomou conta de mim. Tímida, dei um beijo na bochecha dele.

Ele me encarou, chegou mais perto e cheirou minha nuca. De forma delicada, me colocou sentada na pia do banheiro e beijou minha boceta por cima da calcinha. Subiu e, aos poucos, foi beijando minha boca com calma, como se soubesse o que estava fazendo.