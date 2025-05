Power Couple: Ana Paula e Antony, Gi e Diego e Talira e Rafa estão na DR

Como a DR foi formada

Inicialmente, a DR foi formada de maneira tradicional: o pior tempo da Prova dos Casais, o casal com menor saldo e uma votação aberta.

Francine e Junior foram o casal que ficou com pior saldo no ciclo, mas escaparam da DR ao vencer a Prova dos Casais. Assim, o segundo casal com menor saldo, Diego e Giovanna, foram indicados.

Na sequência, Cris e Kadu foram o casal com o pior tempo na prova e foram indicados para a DR.

Votação da Casa

A seguir, a casa votou abertamente: