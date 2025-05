Alerta climão: Ilze Scamparini 'foge' do abraço de William Bonner no JN

William Bonner, 61, e Ilze Scamparini, 66, fizeram uma participação especial no Jornal Nacional, na noite de hoje, direto da Praça de São Pedro, no Vaticano, na cobertura da escolha do novo papa. O que chamou a atenção foi a reação da repórter com o abraço do apresentador no encerramento da entrada ao vivo.

O que aconteceu

Ilze Scamparini participou do Jornal Nacional para explicar os pontos fortes e fracos dos cardeais favoritos para suceder o papa Francisco — que morreu no último dia 21 de abril. "Agora, sim, eu disse que voltaria com a Ilze Scamparini. Senhores, boa noite. Ilze, é um prazer enorme pra gente te receber. Nossa especialista em Vaticano, são 25 anos, fazendo um jubileu esse ano".