Astros do One Direction comparecem a funeral de Liam Payne na Inglaterra

Payne foi encontrado morto depois de cair da sacada de seu quarto de hotel em Buenos Aires, provocando uma onda de tristeza e comoção dos fãs em todo o mundo.

O caixão do cantor chegou à igreja em uma carruagem branca puxada por dois cavalos brancos e adornada com homenagens florais com as palavras "Filho" e "Papai". Payne deixou um filho.

Payne e seus ex-colegas de banda foram catapultados para a fama mundial na década de 2010, depois que Simon Cowell os reuniu no show de talentos britânico X Factor. O grupo se tornou uma das boy bands mais vendidas de todos os tempos.

Cowell também compareceu ao funeral.

Com seus cabelos desgrenhados e charme juvenil, os membros da banda se tornaram ídolos adolescentes por meio de músicas de sucesso como "What Makes You Beautiful", "Live While We're Young", "Best Song Ever" e "Story of My Life".

A ex-parceira de Payne, a cantora Cheryl, com quem ele teve um filho de sete anos de idade, também deveria estar presente no funeral, de acordo com relatos da mídia.