Guitarras e amplificadores de Jeff Beck serão leiloados em Londres

O leilão incluirá um dos instrumentos mais conhecidos de Beck: a guitarra Gibson Les Paul 1954 "Oxblood", cor de café, retratada na capa de seu álbum instrumental "Blow By Blow", de 1975. Seu valor é estimado em 350 mil a 500 mil libras (444 mil a 634 mil dólares), informou a Christies.

O "Tele-gib" -- um violão ouvido na faixa de Stevie Wonder "Cause We've Ended As Lovers", do mesmo álbum -- também estará à venda, com um valor estimado de 100 mil a 150 mil libras.

"Essas guitarras eram seu grande amor e, após quase dois anos de sua morte, é hora de nos separarmos delas, como Jeff desejava", disse Sandra, viúva de Beck.

"Espero que os futuros guitarristas que adquirirem esses itens possam se aproximar do gênio que os tocou", disse ela.

Os destaques do leilão serão exibidos em Los Angeles de 4 a 6 de dezembro. A coleção completa será exibida na sede da Christie's em Londres de 15 de janeiro até o leilão em 22 de janeiro.

"Sua mágica estava no equilíbrio entre a fluidez e a agressividade de sua forma de tocar e seu brilhantismo técnico, que podia variar de um ataque furioso em um momento a uma beleza etérea no momento seguinte", disse Amelia Walker, especialista chefe de Coleções Particulares e Icônicas da Christie's, em Londres.