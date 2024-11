Três pessoas são acusadas pela morte de cantor Liam Payne, do One Direction

BUENOS AIRES (Reuters) - Três pessoas foram acusadas por terem relação com a morte do cantor Liam Payne, do One Direction, que caiu da varanda do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires no mês passado, disseram autoridades argentinas nesta quinta-feira.

A morte do artista de 31 anos chocou o mundo e levantou questões sobre como ele caiu.

Uma ligação para o serviço de emergência, feita por um funcionário do hotel no dia em que Payne morreu, alertou que ele agia de forma agressiva e que poderia estar sob efeito de drogas e álcool.