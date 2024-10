Lenda do Rock Bruce Springsteen participa de campanha com Obama e Kamala Harris

Há expectativa de que o astro do rock de 75 anos toque algumas de suas músicas mais famosas como "Born to Run" na quinta-feira em Atlanta em um evento de campanha com Kamala e Obama. O evento marcará a primeira vez que Kamala e Obama aparecem juntos nesta campanha.

Na segunda-feira, Springsteen aparecerá na Filadélfia com Obama, acrescentou o funcionário sênior da campanha.

Em outubro, Springsteen anunciou seu apoio a Kamala dizendo que ela e seu companheiro de chapa Tim Walz têm "uma visão deste país que respeita e inclui todos, independentemente de classe, religião, raça, de ponto de vista político ou identidade sexual, e eles querem fazer nossa economia crescer de uma maneira que beneficie a todos".

Taylor Swift, Pink, Oprah Winfrey, George Clooney e muitas outras celebridades endossaram Kamala e Walz. Entre as celebridades que apoiam Trump estão Hulk Hogan, Kid Rock, Jason Aldean, Russell Brand, Amber Rose, entre outros.

(Reportagem de Jarrett Renshaw)