Angélica lamenta competição e fofocas entre mulheres desde pequenas

Angélica continuou: "Aí que vem a história de você conhecer seu filho, ficar atenta. ‘Ele não vai chegar nisso aqui. Eu cheguei, mas ele não vai chegar’. Tem que dar uma pista, jogar umas migalhinhas no chão, ‘vai, vai...’".

Em seguida, questionada sobre as diferenças entre ser mãe de um menino ou uma menina, a mulher de Luciano Huck afirmou: "É muito diferente. Menino é tudo mais tranquilo, os hormônios, tudo mais simples. Da roupa ao comportamento, mesmo. A menina é complexa, tem sofrimento."

"A coisa das meninas na escola, das briguinhas, das fofocas. Os meninos até hoje não sabem o que é fofoca. Eles não viveram isso. As brigas de escola, a coisa do bullying das meninas, a competição que o patriarcado pôs nas mulheres. É muito importante para o patriarcado que as mulheres compitam desde pequena".