Abordagem em primeira pessoa leva público para dentro de história de abuso no filme "Nickel Boys"

O jornal The Guardian, que chamou o filme de "transcendentalmente comovente e assustador", disse que a técnica de primeira pessoa "produz uma subjetividade sonhadora ou inquieta quase como um subproduto".

Ross construiu as imagens vívidas do filme a partir de seu próprio passado: "São todas as minhas lembranças, quase todas as imagens são criadas ou reconfiguradas a partir de coisas que vi na rua ou apenas da minha imaginação", disse o diretor.

"Nickel Boys" marca a estreia em longa-metragem de Ross, 42 anos, cujo documentário "Hale County This Morning, This Evening", de 2018, foi indicado ao Oscar. O filme também passou a ser especulado para premiações desde seu lançamento em festivais de cinema de outono.

"Ainda estou impressionado com o fato de o filme ter sido tão bem recebido", disse Ross. "Estou muito animado para que todos que participaram do filme recebam sua parcela justa de elogios. É um projeto tão grande e muitas pessoas se dedicaram a praticamente tudo."