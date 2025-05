Decoração: como foi 2ª Prova das Mulheres no Power Couple; veja ranking

A prova exigia memória afetiva, agilidade, sensibilidade e conhecimento do gosto do marido. Eram 9 objetos e a cada objeto escolhido e corretamente posicionado no ambiente, as esposas somam pontos.

Ao final da execução, completaria a prova quem acertasse ao menos 5 objetos.

Conseguiram concluir o desafio 8 esposas. Emilyn, Adriana, Nat, Giovanna, Carol, Talira, Cris, Silvia e Bia somaram o valor à sua conta com o marido. Os demais casais tiveram o valor apostado subtraído da soma do casal.

Após o fim do ciclo, na formação da DR, o casal com menor somatório estará automaticamente na DR.

Ranking após prova

1 - Nat e Eike: R$ 59.000