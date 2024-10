J-Hope, do grupo de K-pop BTS, termina serviço militar na Coreia do Sul

WONJU, Coreia do Sul (Reuters) - O astro do K-pop, J-Hope, membro do supergrupo BTS, foi dispensado das Forças Armadas da Coreia do Sul nesta quinta-feira, após 18 meses de serviço, despertando entusiasmo entre os fãs e investidores sobre uma possível reunião da boy band no próximo ano.

J-Hope, 30 anos, é o segundo membro do grupo de sete integrantes a terminar o serviço nacional obrigatório que colocou suas carreiras musicais em pausa, após o membro mais antigo, Jin, terminar seu serviço em junho.

Usando um uniforme e uma boina preta, J-Hope sorriu ao cumprimentar Jin e cerca de 100 fãs que o aplaudiam, além de repórteres, após sua liberação em uma base militar em Wonju, província de Gangwon.