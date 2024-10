Estrela do K-pop pede melhor tratamento para artistas em audiência parlamentar na Coreia do Sul

"Espero que os novatos não sofram esses incidentes e é por isso que decidi aparecer", disse a cantora australiana vietnamita de 20 anos durante a auditoria parlamentar televisionada.

Seu depoimento no Parlamento da Coreia do Sul é uma rara aparição de uma grande estrela do K-pop para falar sobre o bullying no setor.

"Sei que isso não resolverá todos os problemas do mundo, mas se apenas respeitarmos uns aos outros, pelo menos não haverá problemas com bullying e assédio no local de trabalho", disse Hanni, às vezes engasgando com as lágrimas.

O próprio grupo de que Hanni faz parte foi pego no meio de um conflito entre os executivos de sua poderosa gravadora matriz, a HYBE, e o ex-presidente-executivo de sua subsidiária Ador, que administra o NewJeans.

A cantora, cujo nome completo é Hanni Pham, contou ao comitê trabalhista do Parlamento como ouviu um gerente dizer aos funcionários que ignorassem e fingissem não ver o grupo quando ela os encontrou em um corredor.

Uma série de ações no local de trabalho fez com que o grupo sentisse que era odiado pela empresa, disse ela.