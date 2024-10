Livros de Han Kang, vencedora do Prêmio Nobel, estão vendendo como água na Coreia do Sul

"Portanto, a maneira de traduzir essa frase triste para um idioma estrangeiro determinará se você ganhará... Parece que o tradutor era a pessoa certa para traduzir o sabor único do idioma coreano."

Os outros livros de Han abordam capítulos dolorosos da história sul-coreana, incluindo "Atos Humanos", que examina o massacre de centenas de civis em 1980 pelo exército sul-coreano na cidade de Gwangju.

Outro romance, "We Do Not Part", analisa as consequências do massacre de 1948-1954 na ilha de Jeju, quando cerca de um em cada dez habitantes da ilha foi morto em um expurgo anticomunista.

"Eu realmente espero que as almas das vítimas e sobreviventes possam ser curadas da dor e do trauma por meio de seu livro", disse Kim Chang-beom, chefe de uma associação para as famílias enlutadas do massacre de Jeju.

Park Gang-bae, diretor de uma fundação que homenageia as vítimas e apoia as famílias enlutadas e os sobreviventes do massacre de Gwangju, disse estar "jubiloso e emocionado" com a vitória da autora.

"Os protagonistas de seu livro ("Atos Humanos") são pessoas que encontramos e com as quais convivemos todos os dias, em cada esquina daqui, portanto, isso é profundamente comovente", disse Park.