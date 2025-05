Leo Dias critica indicação de Joelma ao Troféu Imprensa e causa saia justa

Leo Dias criticou a indicação de Joelma à categoria Música do Ano no Troféu Imprensa, sem saber que a cantora entraria no palco logo depois.

O que aconteceu

Joelma foi indicada à categoria Música do Ano com o hit "Voando pro Pará", o que desagradou Leo Dias. "Para tudo. O fã clube da Joelma... Meu Deus, tô com medo. É o seguinte: 'Voando pro Pará' é uma música muito antiga, não é nova, ela voltou por causa de um rapper que gravou de uma maneira com humor, a voz dele fez com que a música voltasse às paradas. Foi esse o motivo, não foi o lançamento da Joelma".

Após Leo dizer que a música é antiga, Patricia Abravanel justificou que a música fez sucesso no ano passado. "Música forte em 2024", disse ela. "Por causa desse rapper", retrucou Leo Dias, antes de Celso Portiolli também defender Joelma: "E como a gravação é popular..."