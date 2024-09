Reino Unido proíbe supermodelo Naomi Campbell de ser curadora de instituições de caridade

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido proibiu que a supermodelo Naomi Campbell seja curadora de instituições de caridade por cinco anos, após uma investigação sobre uma instituição de caridade criada por ela descobrir que fundos arrecadados para boas causas eram usados para tratamentos em spas e cigarros.

Campbell, 54 anos, nascida em Londres, fez parte de um grupo de elite de supermodelos que dominou as passarelas e as capas de revistas a partir da década de 1990.

Ela fundou a Fashion For Relief em 2005, com o objetivo de arrecadar fundos para causas humanitárias por meio de desfiles em passarelas, mas a organização foi removida da lista de instituições de caridade do Reino Unido neste ano.