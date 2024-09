Músico Sean "Diddy" Combs é preso em Nova York

Um porta-voz da Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York não quis comentar as falas de Agnifilo.

Combs, de 54 anos, tem enfrentado várias alegações de agressão sexual.

Na semana passada, a cantora Dawn Richard entrou com uma ação judicial acusando Combs de agressão sexual, agressão física, tráfico sexual, discriminação de gênero e fraude no Distrito Sul de Nova York. Combs nega as alegações.

No mesmo mês, Combs foi condenado a pagar 100 milhões de dólares em um outro processo de agressão sexual contra Derrick Lee Smith, que acusou Combs de drogá-lo e agredi-lo sexualmente em uma festa há quase 30 anos. Um advogado de Combs disse que o rapper pediria a anulação da sentença.

A vocalista de R&B Casandra Ventura processou Combs em 2023, acusando-o de abuso físico em série, escravidão sexual e estupro durante um relacionamento profissional e romântico de 10 anos. Ela aceitou um acordo não revelado em novembro de 2023, e Combs negou veementemente as alegações.

Combs é um dos produtores e executivos mais influentes do hip-hop e um artista de enorme sucesso.