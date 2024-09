Taylor Swift ganha 7 prêmios VMAs, Anitta é premiada por melhor clipe latino

Swift levou o prêmio principal, o de clipe do ano, por seu vídeo sombrio, em preto e branco, "Fortnight", com a participação de Post Malone.

Ele mostra Swift dentro de um hospital psiquiátrico vazio, um cenário que ela disse refletir o que estava vendo em sua cabeça enquanto escrevia a música para o álbum "The Tortured Poets Department".

"Esse vídeo parece muito triste quando você o assiste, mas na verdade foi o vídeo mais divertido de se fazer", disse Swift ao receber a estatueta.

Swift agradeceu aos fãs por terem votado no VMA e os incentivou a votar nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A cantora apoiou a democrata Kamala Harris em um post no Instagram na terça-feira, mas não mencionou o nome da candidata na quarta-feira.

No final da noite, Swift, de 34 anos, elevou seu total de VMAs na carreira para 30, o mesmo que a artista de hip-hop Beyoncé. Os outros prêmios de Swift na quarta-feira incluíram artista do ano e música do verão.

Seu prêmio de clipe do ano foi o terceiro consecutivo - depois de uma versão estendida de "All Too Well" em 2022 e "Anti-Hero" em 2023 - e o quinto no total, um recorde.