Ben Stiller celebra filme "Nutcrackers" na abertura do Festival de Toronto

Por Nivedita Balu

TORONTO (Reuters) - O comediante Ben Stiller disse que estava entusiasmado com o fato de sua mais recente comédia dramática, "Nutcrackers", ter sido escolhida para abrir o Festival de Cinema de Toronto, com o filme também fazendo sua estreia no evento cinematográfico de dez dias.

"Fizemos esse pequeno filme de forma independente... foi um trabalho de amor. Fiquei muito feliz que Toronto o viu e quis abrir o festival com ele", afirmou Stiller enquanto caminhava pelo tapete vermelho com o diretor David Gordon Green e outros membros do elenco.