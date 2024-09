Nicole Kidman interpreta matriarca durona na série de mistério "O Casal Perfeito"

Kidman interpreta sua futura sogra desaprovadora, a romancista de mistério de assassinato Greer Garrison Winbury, que organizou um casamento luxuoso na casa da família no fim de semana do feriado de 4 de julho.

No entanto, quando um corpo aparece na praia no dia do casamento, segredos são revelados e uma investigação é iniciada.

"Eu cresci com isso (mistérios de assassinato) e... fazia tempo que não via um assim, então foi muito empolgante fazer parte dele e poder produzi-lo também", disse Kidman à Reuters na estreia da série no Reino Unido, em Londres, na segunda-feira.

A vencedora do Oscar afirmou que o papel é "muito diferente" daquele que ela interpreta em "Babygirl", um drama erótico que estreou no Festival de Cinema de Veneza na semana passada.

"(Greer é) forte, poderosa e isso foi emocionante de interpretar... Estou sempre em busca de coisas que ainda não fiz ou de experiências diferentes", disse ela.

Liev Schreiber interpreta o patriarca da família Tag, um papel que o ator disse que precisou ser "um pouco convencido" para assumir.