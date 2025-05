Após suspender fiança, Justiça libera MC Ryan para cumprir agenda de shows

Suspensão da fiança

Ryan foi preso na madrugada de sábado (10) após fazer manobras com carro de luxo no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP), onde se apresentou. Em audiência de custódia, a Justiça paulista determinou o pagamento de fiança de R$ 1 milhão para que ele respondesse em liberdade.

A defesa de Ryan recorreu da fiança milionária, que considerou "desproporcional". No sábado, o juiz considerou "o valor do dano supostamente causado, a gravidade dos crimes em que o autuado hipoteticamente incorreu e a capacidade financeira evidenciada pelo veículo de alto padrão" para definir a fiança de R$ 1 milhão.

O juiz Flavio Fenoglio, do plantão judiciário, deferiu parcialmente o pedido. No documento, ao qual Splash teve acesso, ele determinou a suspensão do pagamento da fiança até que todo o habeas corpus seja analisado pelo desembargador relator de uma das varas criminais do TJ-SP

Assim, Ryan não terá de pagar a fiança até que o habeas corpus seja novamente analisado. As demais medidas cautelares —proibição de mudança de endereço, obrigação mensal de comparecer em juízo e proibição de fazer qualquer declaração— foram mantidas.