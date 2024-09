Ator britânico Ian McKellen teve medo de morrer em queda de palco em Londres

"Estou totalmente recuperado fisicamente", disse McKellen à rádio BBC. "Do ponto de vista emocional, tenho que lidar com alguns resíduos. Eu disse a mim mesmo quando desci do palco ... 'este é o fim', essas foram as palavras na minha cabeça."

"Aparentemente, eu gritei: 'Meu pescoço está quebrado, estou morrendo'. Não me lembro de ter dito isso. Portanto, havia muita coisa acontecendo em minha cabeça enquanto o corpo reagia à queda."

McKellen quebrou o pulso e lascou uma vértebra na queda, mas disse que foi salvo de uma lesão mais grave pelo acolchoamento do terno que estava usando para interpretar o personagem obeso John Falstaff.

Em uma entrevista separada à BBC, McKellen, cuja carreira nos palcos remonta a 1961, disse que não tem planos de se aposentar da atuação e que não quer que outra pessoa interprete Gandalf na próxima parte da franquia o Senhor dos Anéis, prevista para 2026.

(Reportagem de Kylie MacLellan)