Rita Lee deixou carta para marido e filhos duas semanas antes de morrer

O documentário Rita Lee: Mania de Você, que estreou na Max nessa quinta-feira, 8, revelou uma carta inédita que a cantora deixou para o marido, Roberto de Carvalho, e para os filhos. Ela teria escrito o documento apenas duas semanas antes de sua morte, em maio de 2023.

A carta foi mostrada aos três filhos de Rita, Beto, João e Antônio, apelidado de "Tui", além do viúvo, Roberto de Carvalho.

"Amados do meu coração, eu queria saber falar bonito para cada um de vocês o que sinto no fundo do meu coração, mas me expresso melhor escrevendo sobre o orgulho e a sorte que tenho em estar rodeada por quatro cavalheiros que me fazem perceber que sou a mulher mais completa do mundo."