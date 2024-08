Empolgação com show de Taylor Swift supera temor com segurança de fãs em Londres

"É um prazer encontrá-los aqui no Estádio de Wembley, em Londres", disse ela a 92.000 fãs que aplaudiam no estádio, de acordo com vídeos postados nas mídias sociais.

Seus três shows em Viena foram cancelados depois que um ataque planejado foi frustrado pelas autoridades, deixando cerca de 195.000 fãs com tristeza, raiva e descrença.

Alguns deles correram para comprar ingressos para as datas em Londres, que estão disponíveis por cerca de 690 libras (4.850 reais) em sites de revenda.

Salsha Radiandina, uma estudante de 24 anos de Londres, disse que pesquisou sobre a segurança do local e ficou tranquila com as medidas adicionais adotadas.

"Para os Swifties, temos nossas próprias conexões e temos grupos de fãs e tudo mais", disse ela. "Por isso, garantimos que cada um de nós se sinta seguro ao assistir à Taylor Swift."

Embora a polícia britânica tenha afirmado que não havia nada que indicasse que os eventos em Viena afetariam os shows em Wembley, a segurança apertada era visível no estádio.