'Oppenheimer' será exibido no Japão 8 meses após indignação

O público japonês poderá assistir ao filme "Oppenheimer" nos cinemas a partir de 29 de março, informou a empresa de distribuição Bitters End na quarta-feira, depois que o filme sobre o criador da bomba nuclear foi indicado para 13 categorias no Oscar.

A data de lançamento é quase oito meses depois que memes misturando imagens do filme "Barbie" com explosões atômicas provocaram a ira das pessoas no Japão. Ele foi o único país atingido por uma bomba nuclear durante guerra.