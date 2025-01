Prova do Líder do 'BBB 25' é de resistência; quatro duplas já deixaram a disputa

A primeira dupla a deixar a prova foi Diogo e Vilma. Os dois permaneceram no desafio por mais de três horas. Ela foi recebida com aplausos pelos brothers do gramado.

As duplas seguintes saíram da prova apenas pela manhã. No gramado, Aline e Gracyanne lutaram capoeira enquanto os participantes entoavam a música.

Também durante a prova, Diego demonstrou preocupação com a irmã, Daniele. Eles foram eliminados durante a manhã, com Daniele ficando no gramado.

Nesta semana, o reality contará com a dinâmica do Quarto Secreto. Na sexta, 30, os vencedores da prova escolhem três duplas para o Na Mira do Líder.

Veja quem saiu da Prova do Líder, em ordem:

- Diogo e Vilma