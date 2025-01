'Casamentos Cruzados': Reese Witherspoon e Will Ferrell falam sobre comédia absurda e hilária

Uma boa dose shakesperiana também ajudou o diretor a pensar no filme (é de praxe que as comédias de Shakespeare terminam com um casamento). O final de Casamentos Cruzados, porém, não é tão clichê assim. "É um final muito doce, mas não meloso. Então, acho que isso também é surpreendente", comenta o diretor.

Comédia à moda antiga

Uma das gratas surpresas do filme é a trilha sonora, que une canções nostálgicas que acompanham as fases da vida dos personagens e ópera, tocada em cenas em que o caos é instaurado. O filme já abre com Isn’t She Lovely, de Stevie Wonder, e termina com Islands in the Stream, de Dolly Parton e Kenny Rogers.

A escolha de usar ópera veio após Nicholas Stoller se dar conta que muito da história de Casamentos Cruzados havia sido inspirada pelo musical A Little Night Music, de Hugh Wheeler e Stephen Sondheim. "Há algo atemporal sobre a ópera. E é tão exagerado. Quero dizer, torna-se apenas ridículo o que está acontecendo quando você coloca ópera", comenta.

A decisão, porém, de incluir músicas que evocam certa nostalgia remete muito a comédias dos anos 1990. Basta pensar em Uma Linda Mulher, com Oh, Pretty Woman, 10 Coisas que Eu Odeio em Você, com Can’t Take My Eyes Off You, e Um Lugar Chamado Notting Hill, com She.

É fato que a busca por "comédias românticas à moda antiga" está cada vez mais forte. Se, pouco tempo atrás, as pessoas torciam o nariz para o gênero, agora o que o público quer é motivo para rir. Stoller sabe disso.