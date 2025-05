Felipeh Campos x Márcia Dantas: como voto no Troféu Imprensa virou briga

Márcia Dantas comentou no vídeo acima. Uma página escreveu "que preguiça desse sujeito", e a jornalista concordou: "eu também".

Felipeh rebateu em seu canal no YouTube, chamando a ex-colega de "falsa" e "baixa". "Sua atitude atual mostra algo mais profundo: a falsidade. Você nunca teve coragem de se posicionar diretamente. Preferiu agir sorrateiramente, criando ruído nas redes sociais".

A minha carreira foi construída com trabalho e mérito, não com atalhos, nunca precisei de atalhos, principalmente horizontais. Se é que você me entende. Sua postura desrespeitosa me espantou e se te consola, estou contratado, tá bom? Felipeh Campos

🚨Felipeh Campos detona Márcia Dantas: "uma pessoa muito baixa!" após indireta da jornalista sobre atuação dele no #TroféuImprensa pic.twitter.com/FHSbUt2CF5 -- Dieguinho (@diegoschueng) May 5, 2025

Sem citar nomes, Márcia disse que não ia "dar ibope para ninguém". "Tô tão feliz com meu portal, longe de tudo que me fazia mal, me tirava a saúde mental, de gente baixa, gente tóxica, me afastei de todos", disse nos Stories do Instagram.