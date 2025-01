André Conti sai de licença da Todavia depois de relato de Vanessa Barbara sobre traição

A empresa revelou ter contratado uma consultoria para ajudar nas transformações necessárias. "Para nos auxiliar no aprofundamento desse processo, contratamos uma consultoria especializada na promoção de ambientes de trabalho equitativos", afirma a mensagem. "A consultoria está nos apoiando na elaboração de um plano de ação voltado à produção e à implementação de medidas concretas, como o aprimoramento de nossas políticas institucionais de promoção de equidade e diversidade. Durante este momento de planejamento e reestruturação, o sócio André Conti está licenciado de suas atividades na Todavia", continua.

Entenda o caso

Em meados de janeiro, a Rádio Novelo publicou o podcast CPF na Nota?, que trouxe um relato da jornalista e escritora Vanessa Barbara. Nele, ela aborda o fim de seu casamento após uma traição e também expõe como o assunto foi tratado de forma machista por seu círculo de conhecidos e amigos.

No podcast, a escritora fala de uma lista de transmissão de e-mails da qual o ex-marido fazia parte. Nestes e-mails, jornalistas, editores e escritores - todos homens, segundo Vanessa Barbara - expunham suas companheiras, de forma misógina e machista, compartilhando detalhes da intimidade delas. Conti também fala sobre estes e-mails. "Num grupo de e-mails, expus pessoas, traí amigos e colegas e inventei intrigas", diz o editor.

A editora Todavia, da qual Conti é sócio e diretor de operações, também se pronunciou sobre o caso. No seu perfil no Instagram, publicou um comunicado reconhecendo "a gravidade dos acontecimentos narrados no podcast". "Compreendemos a indignação causada pelos diversos exemplos de machismo e misoginia contidos no episódio, ocorrido há 14 anos, e nos solidarizamos com a justa revolta que gerou em muitas e muitos ouvintes. Sentimos muito, sobretudo, pelo sofrimento causado à vítima", diz a nota.