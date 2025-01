Participantes se enfrentam no segundo Sincerão do 'BBB 25'

Incoerente: Diego Hypolito

Edilberto criticou o posicionamento do ex-ginasta na primeira dinâmica do programa, o "esquenta" do Sincerão. "O que fez nós colocarmos ele ali foi o que a gente descobriu: na Prova do Anjo, quando Mateus e Vitória vetaram a gente, ele sarcasticamente riu dentro do quarto", disse.

Réplica de Diego Hypolito

Diego disse que não se lembrava de ter rido da dupla. "O Ed, desde o início, gosta muito do VT, porque nos momentos que são ao vivo, ele gosta de se posicionar e falar várias coisas", afirmou.

Vitória Strada e Mateus

Sonso: Diogo Almeida