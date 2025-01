Filme documentou o cotidiano de Marina Colasanti

O título do vídeo faz uma referência ao poema No Exato Momento, que a autora lê no documentário.

O filme de pouco mais de oito minutos foi exibido em primeira mão na cerimônia de entrega do Prêmio Jabuti, em 19 de novembro do ano passado. Na ocasião, a Câmara Brasileira do Livro (CBL), responsável pela premiação, deu a Marina o título de Personalidade Literária do Ano. O reconhecimento se juntou a nove estatuetas do Jabuti que Marina colecionou ao longo da vida.

Em nota, a CBL lamentou o falecimento da escritora. "Marina Colasanti dedicou sua vida a criar obras que emocionaram e inspiraram leitores de todas as idades. Seu talento foi reconhecido por inúmeras premiações, entre elas nove estatuetas do Prêmio Jabuti, que evidenciam sua grande contribuição para a cultura e a literatura nacional", diz a nota.

Leia o poema ‘No Exato Momento’:

Tão passageira a vida,