Quais os globais citados na planilha dos influenciadores e o que falam sobre eles?

Uma planilha que avalia o desempenho de influenciadores digitais em campanhas publicitárias chamou a atenção e gerou grande repercussão nas redes sociais nos últimos dias. O documento, supostamente elaborado por profissionais do setor, traz uma lista com mais de 80 personalidades populares no Instagram, com notas de 1 a 10.

Embora a autoria da planilha ainda não tenha sido identificada, seu conteúdo se espalhou rapidamente entre agências especializadas em marketing de influenciadores e até artistas globais apareceram na lista (confira abaixo), mas, até agora, nenhum dos contratados da emissora carioca se manifestou sobre os conteúdos atribuídos a eles na planilha.

Confira quem são os artistas da Globo citados na planilha dos influenciadores e o comentário sobre eles: