Bailarinos de Lady Gaga comemoram show em Copacabana: 'Fez história'

Em outro, ele completou: "2 milhões de pessoas."

Michael Ramos também relatou a experiência: "É com isso que ouvir e ver 2,5 milhões de ‘Little Monsters’ cantando Abracadabra com Lady Gaga se parece, na praia de Copacabana no Rio de Janeiro, Brasil".

Segundo a prefeitura do Rio, o público estimado foi de 2,1 milhões. Entretanto, Lady Gaga disse no palco, ainda durante o show, que estava diante de "2,5 milhões" de pessoas, e o número foi replicado em veículos internacionais como a revista americana Variety.

"Obrigada Brasil! Mais de 2 milhões de ‘Little Monsters’ no mesmo lugar e fazendo história", compartilhou Gab Robert, que é dançarino e coreógrafo.

A própria cantora também compartilhou uma foto da multidão, e agradeceu pela apresentação: "Nada poderia ter me preparado para o sentimento que tive durante o último show - absoluto orgulho e felicidade que senti enquanto cantava para as pessoas no Brasil. A vista da plateia durante minhas músicas de abertura foi vibrante e especial. Eu espero que saibam o quão grata estou de ter compartilhado esse momento histórico com vocês".

"Eu gostaria de poder compartilhar esse sentimento com o mundo todo - eu sei que não posso, mas posso dizer isso - se você se perder, poderá se encontrar de volta se acreditar em si mesmo e trabalhar duro. Obrigada Rio por esperar a minha volta. Obrigada aos ‘Little Monsters’ de todo o mundo. Eu nunca esquecerei esse momento."