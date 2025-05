Supergrass anuncia show único em São Paulo para celebrar disco de estreia

O Supergrass, uma das bandas britânicas mais emblemáticas dos anos 1990 e 2000, confirmou uma apresentação única no Brasil no dia 31 de agosto, no palco do Terra SP, na capital paulista. O show integra a turnê comemorativa de 30 anos do disco I Should Coco, lançado em 1995, e será promovido pela produtora Balaclava Records.

O repertório vai incluir o álbum tocado na íntegra, além de músicas que marcaram a trajetória do quarteto inglês formado por Gaz Coombes, Mick Quinn, Danny Goffey e Rob Coombes - integrado oficialmente ao grupo em 2002. Os ingressos estão à venda no site da Ingresse, com opções de pista e mezanino.

I Should Coco levou o Supergrass ao topo das paradas britânicas e recebeu disco de platina, impulsionado pelo sucesso de Alright. O trabalho de estreia também rendeu faixas como Caught by the Fuzz, Lose It e Mansize Rooster.