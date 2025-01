Saiba como será o 'Pegar ou Guardar', dinâmica que pode mudar o prêmio do BBB 25

O Big Brother Brasil 25 anunciou uma novidade que promete agitar a casa e mexer no valor do prêmio final. A nova dinâmica, chamada Pegar ou Guardar, estreia nesta quarta-feira, 22, e será protagonizada pelas irmãs Gracyanne e Giovanna. A dupla foi escolhida por Arleane e Marcelo, os primeiros eliminados do reality.

O prêmio inicial do BBB 25 é de R$ 2,5 milhões, mas, com a dinâmica Pegar ou Guardar, esse valor pode aumentar a cada eliminação, chegando ao máximo de R$ 3 milhões. Gracyanne e Giovanna terão a responsabilidade de decidir o que fazer com o rendimento acumulado na semana, que nesta rodada soma R$ 30 mil.

Como funciona a dinâmica?