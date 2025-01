Ana Maria Braga nega ao vivo que o Mais Você irá acabar no final de 2025

Ela ainda afirmou que vai processar o jornalista e o portal que divulgaram a notícia sobre o fim do Mais Você sem checar com ela ou com a assessoria de imprensa dela. "Eu não vou mais falar disso, não vou dar mais plateia para quem não merece. Serão acionados na Justiça Civil e Criminal. E a partir daí a gente se fala depois."

Ana Maria Braga não citou nomes, apenas que havia sido um jornalista de um "grande portal".

Veja o discurso de Ana Maria Braga na íntegra:

"Tem muita gente querendo mexer na nossa luz. Saiu uma matéria mentirosa em um grande portal da internet dizendo que eu teria afirmado que eu deixaria de apresentar o Mais Você no final de 2025 e que o programa acabaria. Normalmente eu não uso esse espaço tão grandioso para responder coisa pra ninguém. Esse é o tipo de fofoca que vem, vai, falam Mas dessa vez não mexeram só comigo, mexeram também com o meu time, com a minha equipe.

Vocês, irresponsáveis, não têm noção do transtorno que uma mentira dessas pode provocar. A sensação de insegurança que causa eu todo o pessoal que trabalha comigo. E isso pode atrapalhar negociações, projetos futuros da emissora como um todo. Que falta de responsabilidade de uma pessoa que se diz jornalista. Isso se chama fake news. Isso é uma tremenda falta de responsabilidade com a informação que está sendo dada. Como é que pode esse rapaz que se diz jornalista noticiar algo que eu não falei?

Falaram que eu falei, colocaram palavras na minha boca. Cadê a checagem, cadê o jornalismo de verdade, ninguém me perguntou nada. Como noticiam alguma coisa sem checar comigo, com a minha assessoria?