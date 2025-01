Morre aos 95 anos Joan Plowright, atriz de '101 Dálmatas' indicada ao Oscar

Nos palcos britânicos, Plowright ganhou notoriedade ao trabalhar com diretores e dramaturgos como Orson Welles, em Moby Dick, de 1955; John Osborne, em The Entertainer, de 1957, e Shelagh Delaney, em A Taste of Honey, de 1960. Esta última montagem foi parar na Broadway e acabou rendendo a Plowright um Prêmio Tony.

Na vida pessoal, um episódio nos anos 1950 foi marcante. Nos ensaios de The Entertainer, conheceu o também ator Laurence Olivier (1907-1989). Na produção, ela interpretou a filha do personagem de Olivier, que já era um ator consagrado nos palcos britânicos. Ele era casado com a atriz Vivien Leigh (1913-1967), de quem se separou em 1960 para ficar com Joan Plowright. Eles se casaram no ano seguinte. O casamento durou até a morte de Olivier, em 1989 e os dois tiveram três filhos.