Festival de Berlim anuncia mais 8 filmes da sua mostra não-competitiva

Até o momento, a organização do Festival anunciou a presença de outras oito produções brasileiras, além do longa de Anna Muylaert. Quatro dessas produções concorrem nas categorias da mostra competitiva Generation, voltada para os públicos infantojuvenis. O primeiro deles é A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo, que conta a história de duas meninas de dez anos que se encontram em um hospital e formam um vínculo inesperado.

Outro que se passa em um hospital é o curta-metragem Arame Farpado, de Gustavo de Carvalho. O filme acompanha um drama familiar com duas irmãs e um padrasto recém-chegado, forçados a passar uma noite na sala de espera de um hospital. Enquanto enfrentam seus próprios conflitos, tornam-se testemunhas do caos social ao redor.

Já a série De menor, de Caru Alves de Souza, revela como o sistema de justiça no Brasil pode cometer injustiças contra jovens carentes. Na série, seis jovens atores apresentam histórias de diferentes gêneros em um palco de teatro.

O quarto brasileiro a concorrer na mostra Generation é o documentário Hora do Recreio, de Lúcia Murat, que concorre no Festival pela terceira vez. Partindo de uma pesquisa realizada com professores da rede pública, o projeto une debates com os alunos em sala de aula - sobre os temas evasão escolar, racismo, tráfico de drogas, bala perdida, feminicídio e gravidez precoce - com performances ficcionais.

Cartas do Absurdo, de Gabraz Sanna, e Zizi (ou oração da jaca fabulosa), de Felipe M. Bragança, terão as suas estreias mundiais no Forum Expanded, que busca novas perspectivas para ajudar a compreender o cinema e como ele se relaciona com o mundo de novas maneiras. Cartas do Absurdo trata dos efeitos do genocídio dos povos indígenas no Brasil. Já Zizi conta a história de uma família da periferia do Rio de Janeiro, por meio das memórias de um quintal, de uma árvore gigante e da mulher que a plantou.

Encerrando a lista de brasileiros já divulgados no Festival de Berlim, Ato noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher, participa do Panorama, mostra que reúne filmes queer, feministas e políticos. No filme, um ator e um político iniciam um romance secreto e, juntos, exploram o fetiche por fazer sexo em locais públicos.