Festa da Globo faz piada de cecê, zoa 'Mion Record' e cutuca Marlene Mattos

"Calma, Marlene, calma", diz Porchat.

Vieira, ainda como Marlene, ironiza a emissora por culpá-la no documentário sobre as paquitas lançado no ano passado. "Acabou a água oxigenada da Globo? Tudo fora do padrão. Cadê o padrão Globo de qualidade? Aí depois faz doc para colocar a culpa em mim".

Cutucada em Cauã

Em seguida, Paulo Vieira fez uma piada com "cecê", em uma suposta indireta a Cauã Reymond. "Não fala tocando... Abaixa o braço que pelo amor de Deus tá com cecê de seis braços", falou o humorista.

"É a minha masculinidade", disse Porchat.

Recentemente, surgiram rumores de que Bella Campos teria reclamado do cheiro forte de Reymond nas gravações de "Vale Tudo". Posteriormente, o público recuperou entrevista em que Cauã admite não usar desodorante porque sua forma de transpirar "é diferente". Depois da repercussão, ele voltou atrás e disse usar o produto de higiene corporal.