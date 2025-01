Prêmio Bafta anuncia indicados de 2025 com 'Ainda Estou Aqui' na lista; confira

O Prêmio Bafta (Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão) anunciou na manhã desta quarta-feira, 15, os indicados das 25 categorias, entre filmes britânicos e internacionais. A premiação é considerada o "Oscar britânico". O evento, que será apresentado pelo ator David Tennant (Doctor Who e Belas Maldições) no dia 16 de fevereiro, ocorre no Royal Festival Hall do Southbank Centre, em Londres.

Entre os longas selecionados, Conclave foi o filme que mais se destacou. O suspense católico de Edward Berger foi indicado à 12 categorias. Emilia Pérez, com 11 indicações, O Brutalista, com 9 indicações, e Wicked e Anora, ambos com 7 indicações, completam a lista dos filmes mais prestigiados pelo prêmio.

O longa brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi indicado à categoria de Melhor Filme Estrangeiro. A brasileira Fernanda Torres, no entanto, sequer foi selecionada para a lista de pré-indicadas ao prêmio de Melhor Atriz. Na categoria, foram indicadas Cynthia Erivo, Demi Moore, Karla Sofía Gascón, Marianne Jean-Baptiste, Mikey Madison e Saoirse Ronan.