'O Auto da Compadecida 2' ultrapassa 3 milhões de espectadores em três semanas

O filme Auto da Compadecida 2 ultrapassou a marca de três milhões de espectadores nos cinemas em três semanas em cartaz. O longa estreou no dia 25 de dezembro do ano passado, 24 anos depois do primeiro filme de João Grilo e Chicó.

Segundo o Filme B Box Office Brasil, o filme produzido pela Conspiração e H2O Produções já faturou mais de R$ 62 milhões. O Auto da Compadecida 2 foi dirigido por Flávia Lacerda e Guel Arraes e se passa 20 anos após o primeiro longa.

Além de Selton Mello e Matheus Nachtergaele, Taís Araújo, Humberto Martins, Luís Miranda, Eduardo Sterblitch, Fabíula Nascimento, Virgínia Cavendish e Enrique Diaz são nomes no elenco.